В Калуге на улице выбросили кости животных

Кости крупного рогатого скота обнаружили в Калуге у дома №3 на улице Огарева. Фото в наших «Народных новостях» выложил пользователь Дима Кривов.

Кто-то сбросил их рядом с мусорными контейнерами. Кости начали растаскивать бродячие собаки.

- Завтра по двору будут бегать седые дети, - прокомментировал ситуацию наш читатель.

На эту же проблему обратила внимание наша подписчица в телеграме:

- Возник вопрос, являются ли кости крупного рогатого скота биологическим материалом и разрешены ли к утилизации путем размещения на открытой площадке возле контейнеров?

Днем в четверг, 16 февраля, ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Отходы мясного производства утилизированы. Управление городского хозяйства не обладает информацией о лицах, осуществивших складирование данных отходов на контейнерной площадке.

Ранее в соцсетях встречалась информация, что в эти же контейнеры выбросили голову коровы. Данные биологические отходы запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором. Заведения общественного питания должны их утилизировать по установленной процедуре.

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