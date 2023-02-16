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В Калужской области два человека погибли в столкновении двух грузовиков

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура и ГУ МЧС Калужской области.
Опубликовано: 16.02.2023 10:36 6 1824
В Калужской области два человека погибли в столкновении двух грузовиков

Около 7:00 в четверг, 16 февраля, на трассе А130 в Спас-Деменском районе в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, у деревни Сутоки 60-летний водитель фуры «Мерседес» врезался в «Зил». После этого грузовики оказались в кювете.

Погибли 54-летний водитель «Зила» и его пассажир.

На месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура и ГУ МЧС Калужской области.
Опубликовано: 16.02.2023 10:36 6 1824
Тэги: происшествие дтп гибдд прокуратура
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