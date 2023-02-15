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Житель Калужской области погиб из-за курения в кровати

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2023 19:00 0 454
Житель Калужской области погиб из-за курения в кровати

Как мы уже рассказывали, около 6 часов утра в среду, 15 февраля, в деревне Манино Людиновского района при пожаре погиб мужчина. Подробности об этой трагедии сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Тело 54-летнего мужчины спасатели обнаружили на балконе. Но пожар, по мнению следствия, начался в комнате на кровати. 

- Родственники погибшего подтвердили наличии привычки у погибшего курить на кровати, - заявили в СК. - Также свидетели пояснили, что он длительное время проживал один и плохо передвигался. 

Сейчас проводятся судебно-медицинская и пожаро-техническое исследования.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2023 19:00 0 454
Тэги: происшествие пожар мчс следственный комитет
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