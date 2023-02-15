В Калуге 40-летний мужчина пострадал в столкновении «Жигулей» и «Хендая»

Около 8 утра 14 февраля на Сиреневом бульваре в Калуге у дома №1 столкнулись автомобили «Жигули» и «Хендай Крета». Подробности об этом происшествии в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель «пятерки» двигался со стороны улицы Фомушина, выехал на встречную полосу и врезался в «Крету».

Различные травмы получил 40-летний водитель «Хендая». Госпитализация ему не понадобилась.

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