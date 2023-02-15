В Калужской области 54-летний мужчина погиб при пожаре в квартире
Около 6 утра в среду, 15 февраля, в деревне Манино Людиновского района произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
На месте происшествия спасатели нашли тело 54-летнего владельца квартиры.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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