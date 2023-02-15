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В Калуге стая собак напала на женщину с ребенком

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2023 09:42 12 4517
В Калуге стая собак напала на женщину с ребенком

Вечером во вторник, 14 февраля, жительница микрорайона Турынино в Калуге сообщила в соцсетях о нападении на нее стаи бездомных собак.

- Гуляла с коляской в районе 3 Турынино, - написала женщина. - Просто ниоткуда прибежала стая собак, семь точно, начали нападать, кусать. Порвали одежду, искусали ноги. Не боялись вообще ничего - ни криков и ударов по носу, чипов на собаках не было. Рядом с Льва Толстого, 37А.

Калужанка в сообществе местного депутата опубликовала фото порванной куртки и своих поврежденных ног.

Власти на эту жалобу пока не отреагировали, но другие жители Турынино подтвердили наличие проблемы. Приводим некоторые комментарии:

- Собак очень много и в районе 2-го Турынино! Агрессивные, крупные, собираются в стаи. Обратите, пожалуйста, на это внимание!

- У меня на ребенка нападали, я везде звонила. Оставляла заявки, оставляла свой номер, ничего не произошло, будут ждать, пока загрызут кого-нибудь!

- На нас с детьми однажды напали в районе гаражей, Турынино 2, хорошо, подруга успела баллончиком перцовым брызнуть.

- На меня в декабре напала собака, шла за ребенком в школу. Они стаями бегают, страшно. И никто ничего не решает.

- Каждый день бегает стая и с чипами, и без на третьем Турынино. Много раз видела, как агрессивно они себя ведут. Их подкармливают в палаточном городке, днем они ничего, но в темное время сбиваются стаями.

- Меня не покусали, но пальто порвали. Было очень страшно

Как мы уже рассказывали, бродячих собак в Калуге вылавливают, стерилизуют, вакцинируют от бешенства, чипируют и выпускают обратно на улицу.

В нынешнем году в бюджете заложено на отлов собак 4,5 миллиона рублей. Этого хватит на 600-700 животных.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2023 09:42 12 4517
Тэги: происшествие животные
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