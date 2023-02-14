В Калуге «Хендай» и «Жигули» столкнулись на Правом берегу

Около 7:50 утра во вторник, 14 февраля, на Сиреневом бульваре в Калуге столкнулись легковые автомобили «Хендай Крета» и ВАЗ 2105. Про аварию сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло у дома №1. По предварительным данным, машины не смогли разъехаться на заснеженной дороге.

Спасатели сообщили об одном пострадавшем.

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