В Калуге водитель «Жигулей» устроил ДТП и сбежал

Как мы уже рассказывали, на улице Промышленной в Калуге 10 февраля столкнулись «Жигули» и «Лада Гранта». О причинах аварии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель «Жигулей» врезался во встречную «Гранту» и сбежал с места ДТП. его личность устанавливается.

Различные травмы получил 35-летний водитель «Гранты». Госпитализация ему не понадобилась.

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