В Калуге людей из детской поликлиники вывели из-за запаха гари

Утром в понедельник, 13 февраля, жители Калуги опубликовали в соцсетях сообщение об эвакуации людей из детской поликлиники на улице Вилонова. Сообщалось, что причиной этому стал пожар. Однако возгорания на самом деле не было, заверяют в больнице.

- В поликлиническом отделении произошел выход из строя системы кондиционирования в главном холле, в связи с чем возник запах гари, возгорания не произошло, эвакуации людей не потребовалось, - прокомментировали в учреждении здравоохранения. - Родителей с детьми попросили выйти на улицу, для проветривания помещения.

В настоящее время поликлиника работает в штатном режиме.

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