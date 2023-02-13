В Калуге мужчина попал в реанимацию после ДТП на улице Рылеева

Как мы уже рассказывали, вечером 10 февраля на перекрестке улиц Суворова и Рылеева в Калуге столкнулись автомобили «Тойота» и «Пежо». Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Пежо» ехал по улице Рылеева и врезался в «Тойоту». После этого оба автомобиля оказались на тротуаре.

Различные травмы получили 21-летняя девушка и 31-летний мужчина, ехавшие в «Пежо». Мужчина попал в реанимацию БСМП.

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