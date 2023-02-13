В Калужской области водитель «Жигулей» насмерть сбил 68-летнюю женщину

Около 14:00 в субботу, 11 февраля, на улице Пролетарской в Кирове сбили 68-летнюю женщину. Авария произошла на пешеходном переходе у дома №133, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Жигулей» не остановился перед зеброй и сбил пенсионерку.

От полученных травм женщина умерла в больнице.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.