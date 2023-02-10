В Калуге несколько человек пострадали при пожаре в гараже

Вечером в пятницу, 10 февраля, пожар произошел в гаражном кооперативе «Малинники» в Калуге. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, один из боксов начал гореть примерно в 20:20.

Пострадали несколько человек. Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.

На место происшествия выезжали три расчета спасателей.

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