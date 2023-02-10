В Калуге на заводе погиб 58-летний мужчина

В четверг, 9 февраля, на одном из заводов Калуги погиб 58-летний работник. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Мужчина занимался шлифовкой деталей на станке. Во время работы лопнул вращающийся диск, и его фрагмент попал в грудь работнику, - рассказали в Следственном комитете. - Мужчина скончался.

Следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Ведется проверка.

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