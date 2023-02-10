В Калуге два человека пострадали в столкновении «Рено» и грузовика

Около 15:40 в четверг, 9 февраля, на улице Сельской в Калуге в районе дома №22 столкнулись легковой автомобиль «Рено Логан» и грузовая «Газель». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 64-летний водитель «Рено» врезался в грузовик.

Пострадали сам автомобилист и его 27-летняя пассажирка. Госпитализация им не понадобилась.

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