В Калуге 10-летний мальчик пострадал в ДТП на улице Салтыкова-Щедрина

Около 7:40 утра в четверг, 9 февраля, на улице Салтыкова-Щедрина в районе перекрестка со Степана Разина столкнулись легковые автомобили «Рено Симбол» и «Хендай Солярис». Подробности об этом происшествии в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем «Рено» ехала в сторону улицы Беляева, не соблюдала дистанцию и врезалась в попутный «Хендай».

Различные травмы получил 10-летний мальчик из «Хендая». Госпитализация ему не понадобилась.

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