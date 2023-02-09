В Калуге «Хендай» и «Рено» столкнулись рядом с ГИБДД

Около 7:40 утра в четверг, 9 февраля, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе управления ГИБДД на перекрестке с улицей Степана Разина произошло ДТП. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Перед светофором столкнулись легковые автомобили «Хендай» и «Рено».

По предварительным данным, пострадал один человек.

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