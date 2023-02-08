В Калуге 20 тысяч человек остались без отопления из-за прорыва магистральной трубы

Из-за прорыва магистральной трубы на улице Академической в Калуге без отопления остались 20 тысяч жителей Правобережья. Об этом сообщили в городской управе.

Отключение котельной на 1-м Академическом проезде произошло в 13:40.

Тепло перестали подавать в школы №50 и №6, а также в детские сады «Кнопочка», «Бережок», «Улитка», «Планета» и «Мозаика».

- Теплосеть на месте работает, - заявили в городской управе. - Сроки устранения аварии на данный момент уточняются. Работают аварийные бригады, суммарно 20 человек.

Ранее сообщалось, что отопление отключили в 93 многоквартирных домах.

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