В Калуге из-за прорыва трубы 93 дома остались без отопления

Как мы уже рассказывали, днем 8 февраля у дома №11 на улице Академической в Калуге прорвало магистральную трубу с горячей водой. Из-за этого 93 многоквартирных дома, пять детских садов и две школы остались без отопления, сообщили в прокуратуре Калужской области.

На месте уже работает аварийная бригада.

Туда же поехал городской голова Дмитрий Денисов.

Из-за разлившейся воды затоплен перекресток улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда.

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