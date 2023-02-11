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«Придет весна, смоет все»: в Калуге провалился тротуар на улице Ждамировской

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2023 12:10 2 655
«Придет весна, смоет все»: в Калуге провалился тротуар на улице Ждамировской

На днях наша читательница Ольга сообщила о провале тротуара на перекрестке улиц Ждамировской и Городенской.

- Вот такой ужас там творится, а у властей вопрос на контроле второй месяц и ничего абсолютно не делается, а тротуар осыпается, дорогу и грунт подмывает, придет весна, смоет все, поздно будет бегать комиссии создавать, - отметила калужанка.

В городской управе в ответ на жалобу заявили, что точные причины происшествия еще не установлены.

- Знаем об этой проблеме, ситуация очень непростая, - прокомментировали в администрации. - Для того, чтобы понять причины разрушения и избежать повторения ситуации, необходимо провести ряд сложный исследований. Предположительно, обрушение под тротуаром вызвано проведением работ по прокладке сетей связи. Смета на исследование уже подготовлена. Сроки, к сожалению, пока не скажем, но при выделении бюджетных средств работы будут выполнены. Приносим извинения за временные неудобства.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2023 12:10 2 655
Тэги: происшествие
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