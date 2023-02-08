На калужской трассе водитель «Мицубиси» выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованную машину

Около 17:10 во вторник, 7 февраля, на трассе М3 «Украина» произошло ДТП на границе Бабынинского и Мещовского районов. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем «Мицубиси» двигалась в сторону Калуги, пошла на обгон, потеряла управление и врезалась в стоявшую на обочине машину «Соллерс».

Различные травмы получил 58-летний водитель «Соллерса». Он госпитализирован в областную больницу в Анненках.

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