Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи

На калужской трассе водитель «Мицубиси» выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованную машину

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.02.2023 10:45 0 637
На калужской трассе водитель «Мицубиси» выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованную машину

Около 17:10 во вторник, 7 февраля, на трассе М3 «Украина» произошло ДТП на границе Бабынинского и Мещовского районов. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем «Мицубиси» двигалась в сторону Калуги, пошла на обгон, потеряла управление и врезалась в стоявшую на обочине машину «Соллерс».

Различные травмы получил 58-летний водитель «Соллерса». Он госпитализирован в областную больницу в Анненках.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.02.2023 10:45 0 637
Тэги: происшествие дтп гибдд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Новогодние праздники прошли уже давно. А вы убрали елку? 
Все опросы
Новости партнеров
Как выбрать качественный VPS сервер для сайта, как арендовать сервер
Каркасное строительство как выгодный способ возведения домов
Онлайн-кассы Атол с фискальным накопителем

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected].kaluga.ru, [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru