В Калуге массовое ДТП с автобусом произошло на улице Кирова

Около 9:30 в среду, 8 февраля, на улице Кирова в Калуге напротив драмтеатра произошла авария. Как сообщили очевидцы в сообществе «Калуга ДТП», притерлись три автомобиля и автобус ПАЗ, следовавший из Перемышля.

Серьезных повреждений у техники нет, но движение на этом участке в центре города затруднено.

Причины аварии устанавливаются.

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