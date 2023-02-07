Взорвавшийся в Калуге беспилотник был начинен металлическими дротиками

Появились новые подробности о беспилотнике, который взорвался в Калуге рано утром 6 февраля. Во вторник телеграм-канал Baza сообщил, что летательный аппарат был начинен металлическими дротиками размером 3-4 сантиметра.

Также беспилотник Ту-141 «Стриж» нес авиабомбу ОФАБ-100-120, которая не сдетонировала, сообщают источники. Официальными органами эта информация пока не комментировалась.

Напомним, ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что беспилотник взорвался на высоте 50 метров. Позже появились данные, что он врезался в дерево.

Момент взрыва аппарата попал на видео.

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