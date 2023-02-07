Житель Калужской области сжег чужой дом, пытаясь согреться

В Кировском районе 30-летнего мужчину подозревают в краже и уничтожении чужого дома. О возбуждении уголовного дела во вторник, 7 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Сам мужчина рассказал полицейским, что в декабре залез в дом, чтобы что-то украсть. Владельцы приезжали туда редко, поэтому он решил растопить печь и согреться. Но что-то пошло не так, начался пожар, который полностью уничтожил дом.

Ущерб владелица из Москвы оценила в 119 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

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