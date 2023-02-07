В Калуге пьяная женщина устроила ДТП с четырьмя пострадавшими

Как мы уже рассказывали, 6 февраля около 18:30 на дороге Вязьма – Калуга в районе поселка Резвань столкнулись легковые автомобили «Фольксваген Поло» и «Ниссан Теана». Подробности об этом происшествии во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летняя женщина пьяной ехала за рулем «Фольксвагена» в сторону Мстихино, вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ниссан».

Различные травмы получили четыре человека. Пострадали оба водителя, пассажирка «Ниссана» и ехавший в «Фольксвагене» 10-летний мальчик. Госпитализация никому из них не понадобилась.

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