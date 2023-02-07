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Опубликованы фото с места взрыва беспилотника в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2023 09:34 1 2041
Опубликованы фото с места взрыва беспилотника в Калуге

Утром в понедельник на южной окраине Калуги взорвался беспилотник. Нашей редакции удалось получить фото с места происшествия.

На снимках видны обломки летательного аппарата, авиабомба ОФАБ-100-120, сломанное дерево и длинный след на снегу – предположительно, от разлившегося топлива.

Напомним, официальный комментарий ранее опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, беспилотник взорвался на высоте 50 метров.

По предварительным данным, в Калугу прилетел модернизированный советский Ту-141 «Стриж».

Момент взрыва беспилотника попал на запись камеры наблюдения. Смотрите в нашем телеграме.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2023 09:34 1 2041
Тэги: происшествие
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