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В Калуге ищут очевидцев четырех ДТП

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 16:24 0 473
В Калуге ищут очевидцев четырех ДТП

В понедельник, 6 февраля, калужская полиция объявила о поисках очевидцев четырех ДТП, произошедших в прошлом году.

28 июля некий водитель в промежутке между 13:00 и 14:00 сбил пешехода у дома №39 по улице Тельмана.

20 августа в 7:35 женщина упала в салоне автобуса «Калуга-Ферзиково» в районе Турынино.

28 сентября некий человек на двухколесном транспортном средстве в 20:20 сбил женщину у дома №2а на улице Дубрава.

2 декабря неустановленный водитель в 12:00 сбил пожилую женщину между корпусами №8 и №11 областной больницы в Анненках.

Очевидцев просят обратиться в ГИБДД по телефону 8(4842) 76-40-51 (доб. 107).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 16:24 0 473
Тэги: происшествие дтп гибдд
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