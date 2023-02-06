Момент взрыва беспилотника в Калуге попал на видео

Около 5 утра в понедельник, 6 февраля, в Калуге взорвался беспилотник. Ранее об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Предположительный момент взрыва попал на камеру наблюдения одного из предприятий, расположенных на окраине города.

Запись прислал наш читатель.

Видны короткая яркая вспышка и зарево.

По словам губернатора Калужской области, никто из людей не пострадал, объекты не повреждены.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

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