В Калуге водитель «Ауди» врезался в столб

Около 6 утра 5 февраля на перекрестке улиц Ждамировской и Городенской в Калуге произошло ДТП. Подробности о происшествии в понедельник сообщило УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Ауди 80» ехал в сторону улицы Льва Толстого, не справился с управлением и врезался в столб.

Пострадал сам автомобилист. С различными травмами он попал в торакальное отделение областной больницы в Анненках.

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