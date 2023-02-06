В Калуге 47-летний мужчина пострадал в ДТП возле драмтеатра

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 3 февраля на перекрестке улиц Суворова и Воронина в Калуге столкнулись легковые автомобили «Форд Мондео» и «Лада Калина». В понедельник подробности о происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Форда» пытался повернуть налево с Суворова на Воронина и не уступил дорогу попутной «Ладе».

Травмы получил сам предполагаемый виновник аварии. Госпитализация ему не понадобилась.

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