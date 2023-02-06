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«Дрожал дом и окна»: калужане рассказали о взрыве беспилотника

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 10:02 9 4448
«Дрожал дом и окна»: калужане рассказали о взрыве беспилотника

Утром в понедельник, 6 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о взрыве беспилотника в небе над Калугой.

По его словам, это произошло в 5 утра на высоте около 50 метров. Чиновник заверил, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

В соцсетях калужане рассказали, что слышали громкий звук.

- И я слышала. Но не придала значение. У нас салюты (недалеко от Кошелева) часто ночью гремят, - отметила калужанка. - Уже привыкли к ним. Но этот звук не был похож на салют, конечно.

- Взрыв был в 5:05, я на кухне блины жарила, - рассказала еще одна женщина. - Мы в Росве, дрожал дом и окна.

- В 5 утра в Козельске стоял гул в воздухе, открыл окно, гул был сильный, такого не слышал раньше, как будто ракета летела, - сообщил житель Калужской области.

- Взорвался в небе, а земля дрожала внизу, - рассказал пользователь соцсетей. - В районе Резвани было очень громко и ощутимо.

Также наша читательница прислала фото дыма в небе, который появился после взрыва около 5 часов утра.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 10:02 9 4448
Тэги: происшествие владислав шапша
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