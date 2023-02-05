В СНТ Калуги сгорел дачный дом

В воскресенье, 5 февраля, в Калуге сгорела дача, об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

Около 9 часов 30 минут поступило сообщение о пожаре СНТ "Рабочий Садовод" города Калуги.

На улице Лесной горел дачный дом.

В результате происшествия люди не пострадали. Причину пожара предстоит определить специалистам.

- К ликвидации пожара от МЧС по Калужской области привлекалось 12 человек, 3 единицы техники, - уточняют в управлении. - На место направлен инспектор ГПН.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.