В Калуге за ночь на одной улице произошло два ДТП

В воскресенье, 5 февраля, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 3 часов 20 минут на мосту через реку Калужанка по улице Ждамировской «Рено» врезался в отбойник.

В результате аварии пострадали люди. Тяжесть травм пострадавших уточняется.

- На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой, - уточнили в управлении.

Буквально тремя часами позднее, в 6 часов 15 минут, поступило сообщение о другом ДТП. И снова на улице Ждамировской в Калуге.

Автомобиль «Ауди» врезался в опору дорожного освещения. Пострадал человек.



- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - сказали в управлении.

Причины обоих ДТП уточняются.

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