В Калуге на улице Суворова «Форд» врезался в «Лада Калину»
Ночью в пятницу, 3 февраля, около 23:03 в центре Калуги произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области.
По предварительным данным, на улице Суворова столкнулись автомобили «Форд» и «Лада Калина».
В результате аварии травмирован один человек.
Тяжесть травм пострадавшего и причины аварии уточняются.
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