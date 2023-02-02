В центре Калуги скорая помощь столкнулась с «Киа»

Утром в четверг, 2 февраля, на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта в Калуге произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, никто не пострадал. Движение на перекрестке затруднено.

- Бригада скорой помощи двигалась со спецсигналом, транспортировала больного, - прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения Калужской области. - На перекрестке произошло столкновение. Никто не пострадал. В течение 9 минут другая бригада скорой медпомощи прибыла на место ДТП, она доставила пациента в медорганизацию.

- Дорогие друзья, жители нашей области, настоятельно прошу вас уступать дорогу автомобилям скорой помощи, часто жизнь человека зависит от скорости оказания помощи! - заявил также министр здравоохранения Константин Пахоменко. - Уступая дорогу, вы приближаете помощь к пациенту!

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