В Калужской области водитель «Жигулей» сбил мужчину на переходе

Как мы уже рассказывали, утром 1 февраля на улице Льва Толстого в Кирове сбили пешехода. Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 58-летний водитель «Жигулей» не пропустил 67-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С различными травмами пенсионер попал в больницу.

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