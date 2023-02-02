В Калуге 25-летний водитель «Мазды» пострадал, врезавшись в ограждение

Около 21:30 в среду, 1 февраля, на дороге между Росвой и Куровским в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель «Мазды 3» не справился с управлением и врезался в ограждение.

Различные травмы получил сам автомобилист. Госпитализация ему не понадобилась.

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