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В Калуге загорелась квартира на улице Новаторской

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2023 07:41 0 184
В Калуге загорелась квартира на улице Новаторской

Около 15:00 в среду, 1 февраля, на улице Новаторской в Калуге произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, загорелась квартира на первом этаже.

Спасатели опубликовали фото, на которых видно, что огонь повредил оконную раму.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2023 07:41 0 184
Тэги: происшествие пожар мчс
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