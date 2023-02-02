В Калуге загорелась квартира на улице Новаторской

Около 15:00 в среду, 1 февраля, на улице Новаторской в Калуге произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, загорелась квартира на первом этаже.

Спасатели опубликовали фото, на которых видно, что огонь повредил оконную раму.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.