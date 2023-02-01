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В Калуге 35-летняя женщина стреляла на улице

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2023 10:58 1 549
В Калуге 35-летняя женщина стреляла на улице

В Калуге завели уголовное дело на 35-летнюю женщину, которая устроила стрельбу на улице. Подробности об этом происшествии в среду, 1 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанка была дома с мужчиной, а потом они пошли прогуляться. Выйдя на улицу, женщина достала из кармана спутника пистолет и выстрелила в воздух.

Проходившая мимо женщина возмутилась таким поведением, а предполагаемая виновница начала угрожать ей убийством.

Задержанная калужанка рассказала полиции, что стреляла из сигнального пистолета, а потом его выбросила.

Сейчас ведется расследование.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2023 10:58 1 549
Тэги: происшествие полиция
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