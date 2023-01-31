Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи

В Калуге троллейбусное управление заплатит водителю «БМВ» 211 тысяч рублей за ДТП на улице Ленина

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 31.01.2023 14:58 1 1110
В Калуге троллейбусное управление заплатит водителю «БМВ» 211 тысяч рублей за ДТП на улице Ленина

В Калуге водителя троллейбуса признали виновной в ДТП на улице Ленина, которое произошло в марте прошлого года. «Управление Калужского троллейбуса» обязали оплатить ремонт легкового автомобиля «БМВ», который получил повреждения в той аварии, сообщили во вторник, 31 января, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Изначально страховая компания выплатила автомобилисту 102 тысячи рублей. Но он заявил, что на ремонт нужно 336 тысяч, и пошел в суд.

Судебная экспертиза определила, что работы стоят 313 тысяч. «Управление Калужского троллейбуса» обязали выплатить недостающие 211 тысяч.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 31.01.2023 14:58 1 1110
Тэги: происшествие дтп
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Все опросы
Новости партнеров
ТОП лучших производителей инвалидных колясок с электроприводом
Биография экономиста и общественного деятеля Марата Шамильевича Айдагулова
Чем отличаются оригинальные запчасти для бытовой техники от неоригинальных

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru