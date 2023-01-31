В Калуге троллейбусное управление заплатит водителю «БМВ» 211 тысяч рублей за ДТП на улице Ленина

В Калуге водителя троллейбуса признали виновной в ДТП на улице Ленина, которое произошло в марте прошлого года. «Управление Калужского троллейбуса» обязали оплатить ремонт легкового автомобиля «БМВ», который получил повреждения в той аварии, сообщили во вторник, 31 января, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Изначально страховая компания выплатила автомобилисту 102 тысячи рублей. Но он заявил, что на ремонт нужно 336 тысяч, и пошел в суд.

Судебная экспертиза определила, что работы стоят 313 тысяч. «Управление Калужского троллейбуса» обязали выплатить недостающие 211 тысяч.

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