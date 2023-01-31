В Калужской области водитель протаранил «Шкоду» и сбежал

Около 7 часов утра в понедельник, 30 января, на трассе А130 в черте Медыни произошло ДТП. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, некий водитель на машине зеленого цвета выехал на встречную полосу и врезался в легковую «Шкоду».

От удара «Шкода» съехала в кювет и перевернулась. А предполагаемый виновник уехал с места аварии.

Различные травмы получил 53-летний водитель «Шкоды». Госпитализация ему не понадобилась.

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