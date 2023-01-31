В Калуге водитель «Киа» сбил 75-летнюю женщину, переходившую на красный

Во вторник, 31 января, стали известны подробности о ДТП на окружной дороге, которое произошло накануне.

По предварительным данным управления ГИБДД по Калужской области, 30-летний водитель «Киа Рио» ехал со стороны Пучковского моста и на светофоре сбил 75-летнюю женщину, которая шла на красный.

С различными травмами пенсионерка попала в областную больницу в Анненках.

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