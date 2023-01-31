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В Калужской области пропал 83-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 09:41 0 271
В Калужской области пропал 83-летний мужчина

В понедельник, 30 января, в поселке Ферзиково пропал 83-летний Владимир Шелыгов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

  • Рост: 170 см.
  • Телосложение: нормальное.
  • Волосы: седые, короткая стрижка.
  • Был одет: темно-зеленая куртка на молнии, синий вязаный свитер, темно-серые брюки, валенки один черный, другой белый с галошами, серая вязаная шапка.
  • С собой: сумка на колесиках.

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 09:41 0 271
Тэги: происшествие
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