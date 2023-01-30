В Калужской области 54-летняя женщина пострадала в съехавшем с дороги «Опеле»

Как мы уже рассказывали, днем 28 января в Куйбышевском районе съехал в кювет автомобиль «Опель Корса». В этой аварии пострадала 54-летняя женщина, сообщили в понедельник в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, автомобилистка не справилась с управлением на дороге между трассой А130 и Бетлицей в районе деревни Козловка.

С различными травмами пострадавшую женщину доставили в больницу Кирова.

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