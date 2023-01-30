В Калужской области водитель «Ниссана» сбил 15-летнего мальчика

В Козельске 15-летнего мальчика сбили на улице Чкалова. Авария произошла около 17:45 27 января, сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель «Ниссана Альмера» ехал в сторону заправки и у дома №54 сбил школьника, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С различными травмами мальчика доставили в больницу.

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