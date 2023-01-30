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В Калуге разгорелся скандал из-за перевозки коровы в ковше трактора

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.01.2023 10:56 5 1158
В Калуге разгорелся скандал из-за перевозки коровы в ковше трактора

В воскресенье, 29 января, жительница Калуги выложила в соцсетях видео, на котором засняла корову в ковше трактора в деревне Григоровка.

По словам женщины, тракторист вез измученное животное, которое было все измазано в грязи.

На публикацию отреагировал фермер, которому принадлежит корова. Он пояснил, что корова отелилась, и возникли осложнения. Чтобы животное не затоптали другие коровы, его решили срочно перевозить таким способом.

- Нет такой техники, чтобы перевезти лежачую корову, а спасти ее надо было, что мы сделали, - заявил фермер. - Положили аккуратно, сняли аккуратно и продолжаем лечение.

В то же время пользователи соцсетей требуют возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животным.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.01.2023 10:56 5 1158
Тэги: происшествие животные
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