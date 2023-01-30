В Калуге 29-летний мужчина попал в реанимацию, врезавшись в постамент «Пушек»

Как мы уже рассказывали, утром 27 января на улице Московской в Калуге «Лада» врезалась в постамент «Пушек» и отлетела к расположенном рядом столбу. Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 29-летний водитель ехал в сторону Московской площади и не справился с управлением.

С различными травмами автомобилист попал в реанимацию областной больницы в Анненках.

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