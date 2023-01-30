В Калуге водитель «Киа» сбил пешеходов на окружной дороге

Около 7:30 утра в понедельник, 30 января, на окружной дороге в Пучково сбили пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, как минимум два человека попали под колеса «Киа Рио» в районе светофора.

На месте работают оперативные службы. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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