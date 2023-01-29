В Калуге ночью произошел пожар в магазине на улице Братьев Луканиных

В Калуге ночью в воскресенье, 29 января, в 02 часа 11 минут в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в магазине на улице Братьев Луканиных.

В ГУ МЧС России по Калужской области рассказали, что пострадавших нет. Причины возгорания предстоит установить инспектору ГПН, который уже выехал на место происшествия.

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