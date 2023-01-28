В Калужской области 47-летний мужчина погиб в столкновении «БМВ» и грузовика

Как мы уже рассказывали, около 10:30 утра на дороге Брянск – Людиново - Киров в Кировском районе столкнулись легковой автомобиль «БМВ» и грузовик «Шакман». Подробности об этом происшествии нам рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, на 89 километре дороги 47-летний водитель «БМВ» врезался в самосвал. После этого оба автомобиля съехали в кювет, грузовик перевернулся.

Водитель легковушки погиб. Его 44-летний пассажир получил различные травмы.

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