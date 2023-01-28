В Калужской области грузовик перевернулся после столкновения с «БМВ»

Около 10:30 утра в Кировском районе Калужской области легковой автомобиль «БМВ» столкнулся с грузовиком «Шакман». Фото с места происшествия опубликовало региональное ГУ МЧС.

В результате ДТП оба автомобиля оказались в кювете. Самосвал перевернулся.

МЧС сообщило о нескольких пострадавших. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.